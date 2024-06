Lasciarsi a Napoli gli ASTRONAUTI su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Ritroviamo gli, un gruppo musicale pop rock nato anel settembre del 2015 che, dopo l’uscita l’8 marzo in rotazione radiofonica del singolo “Unici”, pubblica il nuovo singolo “”, in radio dal 7 giugno 2024. E’ possibile ascoltare sui nostri consueti canali e guardare attraverso il canale di ArToWork l’intervista podcast realizzata con glida Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo per, proprio in occasione del singolo “”. Glisono i primi a tornare ad, per la seconda volta nello specifico, e ci raccontano come nasce il singolo “”. Parliamo anche della cover del singolo, che ha un significato simbolico.