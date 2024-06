Costa Volpino scontro auto moto | muore motociclista di 52 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 30 giugno 2024). Tragedia anel primo pomeriggio di domenica 30 giugno. Un uomo di 52ha perso la vita in unoavvenuto poco prima delle 14,30 lungo la Strada provinciale 55 in via Cesare Battisti, davanti alla Chiesa del Piano in direzione Pisogne. Ancora frammentarie le notizie sulla dinamica dell’incidente. Sarebbero tre le persone coinvolte: il 52enne deceduto nello schianto, una donna di 51e il guidatore dell’, un anziano di 82. A nulla è servito l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Como: i primi soccorritori giunti sul luogo dell’incidente hanno provato inutilmente a rianimare l’uomo. Ilciclista, che sarebbe residente a Palazzolo (Brescia), si trovava in sella insieme ad una quando si è scontrato contro una Fiat Panda.