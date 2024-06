Alvina Verecondi Scortecci compie gli anni gli ex naufraghi presenti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 30 giugno 2024)gli. L’ex naufraga festeggia il suo compleanno nella sua dimora con tanti exin questa ultima domenica di giugnogli. L’ex naufraga é entrata nel cuore degli italiani durante la sua permanenza in Honduras. É stata l’unica concorrente non famosa ad arrivare fino alla finale conquistandosi un posto tra i sei finalisti.in questo giorno per lei, tanto speciale ha deciso di festeggiare il suo compleanno nella sua privata dimora con la partecipazione speciale di diversi ex. Leggi anche Beatrice Luzzi all’incontro con i fan si presenta un ospite a sorpresa Un compleanno speciale tra exé stata raggiunta in Veneto da diversitra cui Artur, Edoardo Stoppa e sua moglie Juliana Moreira.