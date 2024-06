Tour de France 2024 Alberto Bettiol | Abbiamo sbagliato qualcosa in corsa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Era uno dei più attesi,. Il campione italiano voleva provare a lasciare un segno nella prima tappa delde, la prima frazione nel Bel Paese da Firenze a Rimini, ma alla fine non è riuscito ad andare oltre un decimo posto. “Sono contento per come mi sono sentito, per il calore avvertito in tutta la giornata – affermaai microfoni di Tuttobiciweb – è stata una giornata unica che ricorderò sempre. La? Un po’ di rabbia c’è: Bardet e van den Broek sono stati bravi, noi forsea far muovere Healy e avremmo fatto meglio a tirare più a fondo. Ma le corse sono così“. “Sapevamo che la giornata sarebbe andata in questo modo, con un ritmo forte ma non eccessivo. Siamo al, il livello è alto, siamo arrivati quasi in cinquanta in volata.