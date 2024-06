Ravenna Resta Spezzano E spunta Saporetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) "Il nuovo logo è un simbolo del processo di rinnovamento, un faro che guiderà il nostro cammino verso nuove vittorie e nuovi successi". Dopo il restyling societario e dopo quello tecnico (in corso), arriva anche il restyling dell’araldica. Rispetto allo ‘scudetto’ dell’éra Brunelli, il taglio è netto. Ad annunciarlo è stato Ignazio Cipriani in persona. IlFc ha dunque un nuovo logo. Il club giallorosso lo ha presentato ieri. Scomparso il pallone già da qualche tempo, così come l’anno di fondazione, il nuovo logo prosegue nella filosofia e nel solco tracciati dal 1981, da quando cioè, lo stemma del Comune – il pino sostenuto da due leoni ‘controrampanti’ – fu inglobato nello stemma della squadra di calcio. Sono scomparsi anche i colori ‘accessori’.