Marvel annuncia il ritorno di Moon Knight

(Di sabato 29 giugno 2024) Nelle pagine della serie eventoBlood Hunt di ieri, Marc Spector (e per estensione) ha avuto un ruolo inaspettatamente importante, tornando dalla morte e preparandodi ottobre: Fist of Khonshu #1 di ottobre. Khonshu è stato intrappolato in una prigione asgardiana per un po’ di tempo, se ricordate ma con i vampiri che hanno invaso la società in Blood Hunt, il Demolitore ha aiutato a far evadere il dio della luna e nei momenti finali di Blood Hunt #4 di ieri, la marea della battaglia si è spostata grazie all’intervento del neo-liberato Khonshu, che ha sguinzagliato il suo esercito di Cavalieri della Luna del passato contro le orde di vampiri, compreso il suo più recente avatar caduto: Marc Spector. Con la resurrezione di Marc Spector, laha confermato con un comunicato che una nuova fase della narrazione diinizierà a ottobre con: Fist of Khonshu #1.