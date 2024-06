La rosa della vendetta anticipazioni del 5 luglio

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 29 giugno 2024) Ladel 5La serie turca con protagonista Murat Unalmis è possibile vederla sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity. Venerdì 28 giugno la serie La, dalle 21:38 alle 23:31, ha conquistato 2.188.000 spettatori con uno share del 15.1%. Nella prossima puntata di “La”, in onda venerdì 5su Canale 5, i protagonisti saranno alle prese con colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. Ladel 5Mert, pentito per aver tradito Deva con Gulendam e per essere fuggito con lei, la supplica di perdonarlo. Deva, però, è irremovibile e determinata a vendicarsi. Si reca da Gulcemal, pronta a smascherare il suo ex fidanzato, ma trova l’uomo intento a minacciare Semih per il furtoborsa di Gulendam.