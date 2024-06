Iran elezioni presidenziali | il riformista Pezeshkian va al ballottaggio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 29 giugno 2024) Il deputatoMassoudha superato il primo turno delletenutesi il 28 giugno ine andrà alil prossimo 5 luglio contro il candidato principalista (conservatore) ed ex negoziatore dell’accordo internazionale sul nucleare Said Jalili., secondo i risultati ufficiali, ha raccolto circa 10,4 milioni voti, pari al 44,4 per cento, mentre Jalili si è fermato al 40,3 per cento, equivalente a 9,5 milioni di preferenze. Le consultazioni erano state convocate dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi, scomparso lo scorso 19 maggio in un incidente in elicottero. Dopo il ritiro di due candidati principalisti, il sindaco di Teheran Alireza Zakani e il direttore della Fondazione dei Martiri Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, in corsa erano rimasti soltanto in quattro.