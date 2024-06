Elly Schlein ha mai detto | Bisogna abbracciare prospetti dinamici che esprimano paradigmi virtuali di impatto permanente e perifrastico?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 29 giugno 2024) Nel mondo digitale contemporaneo, la disinformazione si diffonde rapidamente, mettendo a rischio la reputazione di molte persone. Un recente esempio di questo fenomeno riguarda, segretaria del Partito Democratico italiano, a cui è stata attribuita una frase che non ha mai pronunciato. In questo articolo, esamineremo il caso specifico die le implicazioni delle fake news nella società moderna. La frase non detta diIl 25 settembre 2023, un post su Facebook sosteneva cheavesse risposto a una domanda sul lavoro con la frase: “, chedi”. Tuttavia, questa affermazione è stata smentita rapidamente. Nessuna intervista, articolo di testate nazionali o post sui canali social diconferma che abbia maiqueste parole.