Calciomercato Como inizio show | arriva anche il difensore | FOTO e VIDEO

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilregala spettacolo sule le prospettive per il prossimo campionato di Serie A sono sempre più interessanti. Dopo l’arrivo del ‘Gallo’ Belotti, il club ha ufficializzatoil nuovo. “1907 è lieta di annunciare la firma del contratto preliminare delAlberto Dossena, 25 anni, proveniente dal Cagliari, con un contratto di 4 anni. Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze con i rossoblu, neopromossi, nella lotta salvezza in Serie A contribuendo con due gol e quattro assist”. Nato a Brescia, Dossena ha iniziato la sua carriera nell’Atalanta. Prima di firmare con il Cagliari nell’agosto del 2022, il centrale di difesa ha collezionato 56 presenze in campionato con l’Avellino, segnando tre gol.