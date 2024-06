Ucciso per strangolamento il corriere scomparso sull’Amiata il giallo sulla rapina delle borse di Gucci | cosa non ha chiarito l’autopsia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 28 giugno 2024) È morto per soffocamento Nicolas Matias Del Rio, illo scorso 22 maggio e ritrovato senza vita il 25 giugno in fondo a un pozzo ad Arcidosso, nel Grossetano. Il 40enne era stato vittima di unada parte di una banda, che puntava a rubare il carico da 500 mila euro didiche ilstava trasportando. Dalè emerso che Del Rio sarebbe statostrangolato forse a mani nude oppure con un sacco o una corda. I medici sarebbero ancora impegnati a decifrare i segni che l’uomo aveva sul corpo. Del Rio era stato ritrovato vicino alla villapresa in affitto da uno dei componenti della banda. Il cadavere aveva un sacchetto in testa legato intorno al collo ed era avvolto da una coperta.