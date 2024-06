Regolamento seconde squadre Serie C 2024 2025 | in caso di retrocessione potranno giocare in Serie D

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) La Figc ha deliberato i “principi fondamentali” riguardanti leiscritte ai Campionati di/25. A differenze delle passate stagioni, infatti, le U23 di Juventus, Atalanta e Milanretrocedere inD “ferma restando le possibilità di ripescaggio inC secondo le procedure previste per le“. Sempre possibile, invece, la promozione in B ma non quella in A. “Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore”, chiarisce il comunicato. Per quanto riguarda la distinta di gara “essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 2002; tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 2001?.