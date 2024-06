Aborto mille euro al mese alle neomamme per ridurre le interruzioni di gravidanza La proposta FI fa discutere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sta facendo, e parecchio, il progetto di legge presentato dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che propone l’istituzione di un “reddito di maternità” dialper le donne che si trovano in difficoltà economiche e che stanno considerando un. Questo beneficio economico sarà concessodonne residenti in Italia che si rivolgono a un consultorio pubblico o a una struttura sanitaria autorizzata dalla Regione. Il reddito sarà erogato per dodici mesi fino al compimento del quinto anno del bambino, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non superi i 15.000. Leggi anche: I brand più amati inpa? Kinder Ferrero dietro Coca Cola, ci sono tante sorprese Il disegno di legge prevede la creazione di un “Fondo per il reddito di maternità” presso il Ministero dell’Economia con una dotazione di 600 milioni diall’anno a partire dal 2024.