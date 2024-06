Abbandonò il figlio disabile lasciandolo a frugare tra i rifiuti | madre condannata per maltrattamenti e lesioni insieme al compagno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ha lasciato solo ildi vent’anni, obbligandolo a rovistare tra idei vicini per sopravvivere. Per questo unaè statacon rito abbreviato a cinque anni e quattro mesi di reclusione a Torinoal suo– che non è il padre del ragazzo – per. I fatti risalgono all’agosto del 2021: il giovane era stato ritrovato pieno di lividi sul corpo e con dei piccoli vermi che gli uscivano da un orecchio. Deperito e quasi incosciente, era arrivato a pesare trenta chili. Nella sua requisitoria in aula, riferisce Repubblica, il procuratore aggiunto Cesare Parodi ha detto di aver visto in rari casi “uno scenario così drammatico: sarebbe stata questione di ore, non di giorni, e questo ragazzo sarebbe morto.