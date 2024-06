Viene la guerra e l’Europa cerca la sua anima Il libro di Mauro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) La luna di Kiev Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma, chissà se è la stessa o soltanto sua sorella… “Ma son sempre quella! – la luna protesta – non sono mica un berretto da notte sulla tua testa! Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti, dall’India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto”. La luna di Kiev, poesia di Gianni Rodari, è una filastrocca per bambini e non ha nessuna implicazione con la. Tuttavia, le parole di Gianni Rodari risuonano più che mai attuali oggi, nei giorni in cui riecheggiano a distanza di oltre due anni le grida di dolore del popolo ucraino. Le parole in rima di Rodari ci ricordano che siamo tutti sotto lo stesso cielo, che l’umanità intera è unita al di là della violenza, delle differenze culturali e politiche.