Usate il microonde per scaldare i cibi? Allora fate attenzione

(Di lunedì 3 giugno 2024)quandoi forni per: potrebbe fare malissimo alla vostra salute La pratica comune di riil cibo nei contenitori di plastica nelpotrebbe nascondere rischi per la salute e l’ambiente non trascurabili. Uno studio recente condotto dall’università Statale di Milano e dall’università di Milano-Bicocca ha messo in luce come questa abitudine possa essere molto nociva per la salute, se non si faal-Ansa- Notizie.comL’indagine, nata dalla collaborazione con Eos, un’azienda specializzata nella caratterizzazione ottica delle polveri attraverso una tecnologia chiamata Spes, ha evidenziato come il riscaldamento dell’acqua pura nei contenitori alimentari in plastica alprovochi la formazione di nano e microsfere plastiche.