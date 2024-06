Roland Garros 2024 De Minaur | Sono orgoglioso di me stesso sembro uno specialista sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) “molto felice, è stata una bellissima partita e ho lottato fino alla fine.riuscito a battere un avversario di qualità in uno Slam agli ottavi di finale, ossia uno degli obiettivi che mi ero prefissato quest’anno:moltodi meuno? La cosa più difficile è avere a che fare con il mio team, perché adesso hanno il diritto di vantarsi e mi rinfacciano di essermi lamentato in tutti questi anni del mio livello. Questo è il miglior risultato in uno Slam, quindi sì,proprio uno“. Questele parole di entusiasta Alex De, reduce da cinque faticosi set contro Daniil Medvedev. Quarti di finale raggiunti per l’australiano al, il mio risultato per un tennista aussie dal 2004, anno in cui Lleyton Hewitt raggiunse il medesimo traguardo a Parigi.