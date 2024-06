Molestata da un giovane | Ha cercato di toccarmi mi hanno salvato i passanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Guastalla (Reggio Emilia), 3 giugno 2024 –da undi origine straniera mentre si stava recando da piazza Martiri Patrioti verso la stazione ferroviaria per prendere il treno per tornare a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni in centro a Guastalla. È accaduto giovedì sera a una donna quarantenne, residente a Reggio. Verso le 19 le si è avvicinato un, di origine africana, che ha tentato di abbracciarla. Lei si è divincolata per poi allontanarsi. Inizialmente ha pensato a un tentativo di furto della borsetta, poi si è accorta che quelstava tornando verso di lei, cercando di toccarle il seno. "Devo dire grazie a due uomini che stavano uscendo dal bar – ha raccontato la donna – i quali si sono avvicinati urlando contro quel, il quale è scappato via".