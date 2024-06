Il video La corsa folle e poi il volo Gli ultimi secondi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) ROSIGNANO (Livorno) Gliprima dello schianto sono ripresi con chiarezza dalle telecamere di sorveglianza dell’autostrada. Si vede l’automobile scura (l’Honda dei turisti tedeschi) che arriva a forte velocità sul casello. Ma la traiettoria è innaturale: la macchina arriva da sinistra e ’taglia’ di traverso le corsie infilandosi nella porta dove c’è l’auto rossa in coda (la Fiat 500 X) dei due giovani fiorentini. Ilè stato mostrato ieri sera durante l’edizione delle 20 del Tg1 della Rai. Non sono state trasmesse le immagini dello schianto, ma è facile intuire la potenza dell’urto in cui hanno perso la vita i due turisti tedeschi e il ventunenne di Firenze, che si trovava seduto sul sedile del passeggero della Fiat 500 X rossa.