Fiorentina | imminente la firma di Palladino come nuovo allenatore

(Di lunedì 3 giugno 2024) Lastringe i tempi per sostituire Vincenzo Italiano alla guida della prima squadra. Sembra infattilasul contratto che dovrebbe legare Raffaelealla società viola. Il tecnico, che negli ultimi due anni ha guidato il Monza, è da poco arrivato in treno alla stazione di Santa Maria Novella,documentato da un video girato da Radio Bruno, e con un van dellasta raggiungendo il Viola Park. Perl’ipotesi più accreditata è quella di un contratto di due anni con opzione sul terzo. Domani alle ore 15.00 è in programma una conferenza stampa del direttore generale dellaAlessandro Ferrari insieme al direttore sportivo Daniele Pradè.ladiSportFace.