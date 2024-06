Eric la spiegazione del finale | i veri mostri non sono quelli sotto al letto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildi, la miniserie che ha riportato in tv Benedict Cumberbatch, riflette sul rapporto padre-figlio, sull'eredità che lasciamo dietro come genitori e sul fantastico che può diventare horror. In streaming su Netflix. Occhio agli spoiler!su Netflix ci ha davvero colpito (leggi la nostra recensione). Non solo per la performance ancora una volta incredibile di Benedict Cumberbatch, ma anche per la curiosa messa in scena che mescola family drama con un pizzico d'immaginazione e crime che sembra tratto da una storia vera, ma non lo è. Ilè emblematico in tal senso e pieno di significato che va oltre il poliziesco e arriva al rapporto padre-figlio, vero motore dell'azione e degli eventi che portano ad un epilogo tanto magico quanto emotivo.