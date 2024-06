Di corsa contro i tumori Un mare di maglie rosse invade il Parco di Monza Lilt vince ancora una volta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una folla oceanica ditte rosso Ferrari ha invaso ieri ila ridosso dell’autodromo. È la 44° edizione della marcia non competitiva Formula Uno, un vero Gran Premio della solidarietà, a favore di Casa, della Lega italiana lotta aiche si svolgeva tradizionalmente all’interno dell’autodromo. Quest’anno il mega cantiere in pista ha spostato la manifestazione nel,sul vecchio tracciato della pista e poi intorno alin due percorsi, uno da 5 e uno da 10 chilometri. "L’onda dei partecipanti vista dall’alto non finiva più" ha commentato Dianella Schiro (foto), organizzatrice dello staff promotore nato oltre 40 anni fa, ringraziandogli oltre 150 volontari, tra cui anche i figli dei volontari storici. Nei mesi scorsi qualcuno si era un po’ scoraggiato per la location sacrificata, ma la tenacia è stata premiata.