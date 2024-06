Decima Mas La Russa | L’unico effetto-Vannacci è stato il mancato grido alla parata del 2 giugno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dalle polemiche di giornata,e Borghi,politica estera, dai senatori a vitasfida delle europee, dFesta della Repubblicariforma della giustizia. Dai microfoni di Telelombardia Ignazio Laspazia a tutto campo. Il generale? Non lo conosce personalmente, premette il presidente del Senato che aggiunge di rispettarlo come generale e di nutrire qualche dubbio come politico. “Ha detto delle cose ovvie, su cui si è d’accordo, e delle altre dove si è contrari”, dice, sorpreso dal casoMas. La: nessuno ha mai tirato in ballo la“Nessuno ha mai tirato in ballo laMas, che peraltro è stata costituita da uomini che tuttora nella memoria hanno la medaglia d’oro, quelli prima della Repubblica sociale“.