De Maggio | Di Lorenzo? Scenderà in campo Conte spalleggiato da De Laurentiis e Manna

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Valter De, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi. Queste le sue parole sul Napoli,e Di: Desull’arrivo dia Napoli “Derivela che da una fonte diretta di Capodichino vi dico chenon è atterrato a Napoli. Perché nella foto c’è un finanziere con un badge che non è quello in dotazione allo scalo partenopeo. Nessun aereo di linea o privato è atterrato alle 00.20 di questa notte, così come non risulta nello scalo passeggeri il transito di Antonio. Quelle foto apparse sul web non sono state scattate a Capodichino. Il 13 febbraio raccontai dell’entusiasmo die di quanto questa piazza lo stuzzicasse. Era convinto che con questa squadra e questa società si potesse fare molto bene e tornare a vincere.