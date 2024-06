Claudia Sheinbaum sarà la prima presidente donna del Messico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 3 giugno 2024) A urne chiuse, gli exit poll dannovincitrice alle elezioni presidenziali inche si sono tenute domenica 2 giugno. L’ex sindaca di Città delavrebbe raggiunto il 56 per cento dei voti, battendo in modo netto la principale rivale, ovvero l’imprenditrice Xóchitl Gálvez. Morena, il partito deluscente Andrés Manuel López Obrador che ha candidato, ha già proclamato la vittoria, ma Gálvez ha esortato i suoi sostenitori ad attendere i risultati ufficiali. Gli elettori hanno anche eletto tutti i membri del Congresso messicano e i governatori di otto Stati, nonché il capo del governo di Città del, in una campagna segnata da violenti attacchi. Secondo il governo, più di venti candidati locali sono stati uccisi in tutto il, ma potrebbero essere anche molti di più.