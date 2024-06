Caffè la novità che stuzzica gli appasionati | Caffitaly lancia una nuova linea per veri amatori

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per tutti gli appassionati,ladiin edizione limitata, un vero e proprio viaggio sensoriale., noto brand nel mondo del, invita i suoi consumatori a un’esclusiva avventura globale per esplorare sapori e aromi di terre lontane. Con il lancio di unaserie diin edizione limitata e l’aggiunta di unareferenza nella sua apprezzata gamma ‘Monorigine’,propone un viaggio sensoriale che promette di essere indimenticabile. Il, una passione per gli italiani – notizie.comIl primo passo di questo viaggio porta gli amanti delsulle alture centrali del Costa Rica, dove nasce lalimited edition 100% Arabica. Questa monorigine si caratterizza per le sue delicate note di vaniglia e frutti di bosco, offrendo un’esperienza gustativa ricca e avvolgente.