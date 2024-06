Borghi Lega esclusivo | Mattarella? Non mi pento e non è vilipendio E su Tajani…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il senatore della, che ieri aveva scatenato un polverone con le sue parole su, ribadisce in esclusiva ai nostri microfoni: “Anche il Papa si può criticare…” Le parole scritte ieri sul suo profilo social, hanno scatenato un polverone mediatico e politico. Claudio, senatore della, aveva tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio: “È il #2Giugno, è la Festa della Repubblica Italiana“, ha scritto su X (ex Twitter). “Oggi si consacra la Sovranità della nostra Nazione. Se il Presidente pensa davvero che la Sovranità sia dell’Unione Europea invece dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso”. Claudiosenatore dellaai microfoni di Notizie.