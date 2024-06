Berserk Boy | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 3 giugno 2024) Se c’è una cosa cheBoy dimostra, è che il fascino dei giochi platform classici non è mai tramontato. Sviluppato daBoy Games, questo action platformer ci trasporta in un futuro distante, dove l’umanità è sull’orlo dell’estinzione a causa del malvagio Dr. Genos e il suo esercito di seguaci di Dark Energy. Ma in mezzo al caos sorge la speranza sotto forma di un giovane eroe destinato a diventare il leggendarioBoy.BoyL’elemento distintivo diBoy è la sua meccanica di gioco innovativa che permette al protagonista, Kei, di assumere diverse forme, ognuna con abilità uniche legate a una delle cinqueForce Orbs. Questo non solo aggiunge profondità strategica al combattimento e all’esplorazione, ma offre anche un senso di progressione gratificante mentre i giocatori sbloccano e perfezionano le varie abilità.