A noi europei si chiede una scelta secca invece si parla di un leghista in cerca di notorietà

(Di lunedì 3 giugno 2024) Di Claudio Borghi, il sedicente economista ementare della Lega che ieri – spalleggiato dalla potenza di pensiero del suo leader Matteo Salvini – ha chiesto le dimissioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, reo di un accenno alla fantomatica quanto innocua “sovranità europea”, l’Indro Montanelli d’antan avrebbe detto che “non fa macchia ma macchietta”. Gente che sa solo buttare in caciara qualunque argomento serio. La serietà chemeriterebbe il tema su cui siamo chiamati ad esprimerci il prossimo weekend: il futuro dell’Unione europea. Ossia quell’Europa che ormai da tempo ha lasciato cadere la maschera che impersonava lontani sogni concepiti a Ventotene da democratici antifascisti, per rivelarsi nient’altro che “il cartello di Bruxelles” – disinteressato alla costruzione dello stato federale del futuro, quanto impegnato in negoziati senza fine per la distribuzione di benefici tra i propri membri, intesi come il concerto tra vertici politici, tecnostruttura e lobby al servizio di interessi finanziario-speculativi.