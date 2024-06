Standing ovation per Amadeus alla fine della puntata | il conduttore saluta la Rai

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 2 giugno 2024) É arrivato il tempo dei saluti per ilche lascia la Rai e approda sul Nove e non è mancata ladel pubblico perre il grandeieri sera, dopo ladi Affari tuoi, hato il suo pubblico: “Ringrazio ogni persona presente in questo studio (…) Grazie, grazie, grazie, grazie a tutti!“. Poi si è rivolto al pubblico da casa: “Grazie a tutti voi, vi vogliamo bene. Buona estate a tutti quanti“. Unache si è conclusa con la vittoria di 50mila euroregione fortunata dove il concorrenteRegione Marche è tornato a casa vincitore. Il programma in questa edizione ha portato numeri vincenti con oltre 5 milioni di spettatori ogni sera. Adesso il testimone passa nelle mani di Stefano De Martino che ha già firmato un contrattodurata di quattro anni con la Rai.