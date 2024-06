Spostamenti e cambi nella struttura organizzativa del Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Nuovideldi Lucca. La giunta Pardini ha approvato in questi giorni alcune modifiche nel tentativo di arrivare a una migliore organizzazione delle funzioni in capo a un numero esiguo di dirigenti perché due di loro non sono più in servizio da marzo a oggi. La prima differenza, e non è da poco, riguarda i servizi di staff, dove si registra un’ulteriore concentrazione di funzioni nell’ambito attualmente affidato al segretario generale, con la collocazione in Staff del Comando della Polizia Municipale, al fine di garantire un presidio di tutte le funzioni riconducibili alladell’Ente con il personale dirigenziale attualmente in dotazione. Dunque, passa la mano Maurizio Prina con i vigili che ora dipenderanno da Fulvio Spatarella.