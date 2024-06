Prodotti Dop arriva il dessert al Provolone del Monaco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024) Marco Casa e Pierino Cacace, la strana coppia di Massa Lubrense. Uno maestro gelataio fra i più affermati del posto più iconico della penisola sorrentina; l’altro casaro di lungo corso famoso per la cura maniacale con la quale realizza il suodelDop. Dal caseificio Cacace alla gelateria Ikigai per realizzare un azzardo che è già diventato ildell’estate 2024: “Dovevo partecipare al challenge della Carpigiani -spiega Marco Casa- ed ho cominciato a studiare il modo più giusto per bilanciare il sapore del. Ho tirato fuori tre declinazioni. Quella più forte è sicuramente legata al 12 mesi di stagionatura a pasta dura, quella invece che accontenta tutti in maniera trasversale è l’8 mesi a pasta morbida che vanta un equilibrio maggiore.