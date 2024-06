Le maestre d’integrazione | Scuola d’italiano agli stranieri Ma finiamo per adottarli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Imparano l’italiano, ottengono documenti regolari, prendono la patente, trovano un lavoro, vanno a vivere da soli e "alla fine, riconoscenti, diventano volontari e aiutano altri immigrati a integrarsi e a trovare la loro strada". È il bilancio, vent’anni dopo i primi aiuti, del lavoro svolto da un gruppo di volontarie di Tavazzano che, partite con i corsi gratuitiper, hanno letteralmente “adottato“ i loro allievi trasformando un percorso formativo in un’opportunità per la vita. In azione instancabili e generose volontarie che arrivano anche86 anni come Anna Rosa Galbiati, pensionata, e poi Muriel Carlier, 67, casalinga; Marinella Zava, 64, pensionata; Annamaria Sgorlon, 41, psicologa e docente; Marinella Pertusati, 63 anni, casalinga.