Le confidenze di Ferragni su Fedez | Altri problemi cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 2 giugno 2024) La crisi matrimoniale tra Chiaracontinua a far discutere, insieme ai gossip e ai presunti flirt che ne sono seguiti. Recentemente, è emerso lo scoop che ha visto Chiara trascorrere un weekend in Versilia, proprio dove si trovava anche l'ex marito. Questo avrebbe potuto far pensare a un riavvicinamento tra i due, ma in realtà i Ferragnez non sono mai stati così distanti. Sui social, non sono mancate frecciatine reciproche: lui attraverso la musica e i riferimenti nel suo nuovo brano "Sexy Shop", lei con alcuni gesti sui social media, come la celebre foto con la statua di Napoleone. L'ultima reazione di Chiara, tuttavia, riguarda i nuovi tormentoni estivi. Sembra infatti che l'imprenditrice sia sostenitrice dell'ultima uscita "Mezzo rotto”, brano di Alessandra Amoroso e BigMama.