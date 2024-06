L’Arno si colora di blu Il rione Montecchio vince la regata storica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024)si tinge di blu. L’ultimo weekend del maggio Calcinaiolo ha visto la celebrazione e la vincita deldurante il 187º anniversario con la tradizionale sfilata e latra i rioni: Oltrarno,e La Nave. "Quest’anno rappresentiamo il matrimonio di Roberto Lawley, signore di Calcinaia - ha dichiarato la rappresentate del, Caterina Bacchereti - Siamo felici per la grande partecipazione dei figuranti, che ogni anno dimostrano entusiasmo, speriamo che la giornata si concluda con una vittoria per il nostro rio". La giornata ha avuto inizio con la sfilata in costume dei tre rioni e dei rispettivi vogatori, proseguendo poi con la competizione sul fiume Arno in onore di Santa Ubaldesca Taccini, patrona di Calcinaia.