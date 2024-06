La storia della B passa da Cesena Ecco chi è entrato negli annali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilè tornato in serie B dopo 6 anni di assenza, in verità nella stagione 2017-2018 sul campo la squadra di Castori (suba Camplone) si era salvato, poi il fallimento societario e si è ricominciato dalla serie D. Al momento sono 92 le edizioni del campionato cadetto iniziato nel ’29-’30, complessivamente 143 le società che vi hanno preso parte, Atalanta e Genoa lo hanno vinto più di tutti, 6 volte a testa. Ilcome frequentazione è in diciassettesima posizione insieme a Cremonese e Messina con 32 partecipazioni. In tale particolare classifica in testa il Brescia 65, poi per restare alle prime cinque Verona 53, Modena 52, Bari 48, Palermo 46. Il campionato per 50 volte è stato disputato a 20 squadre (formula attuale), per 16 a 18, due volte a 21, una volta rispettivamente a 16, 17, 19 e 24.