Il nuovo questore Mazza Le priorità per la sicurezza | lotta allo spaccio e ai furti

(Di domenica 2 giugno 2024) Una prima volta, ma anche un ritorno. Ha preso servizio ildi Varese, Carlo Ambrogio Enrico. Quella di ieri è stata la prima giornata delincarico, in un territorio che però conosce già molto bene: dal 2020 al 2023aveva infatti ricoperto il ruolo di vicario delMorelli. Ora, dopo aver guidato per un anno la Questura di Sondrio, torna nella città giardino in una nuova veste. "Per me è un onore e un privilegio – ha commentato – non è facile subentrare a chi ha lavorato bene e ha tenuto un alto livello qualitativo. Sento la responsabilità di questoincarico, ma ho la fortuna di conoscere il territorio e le sue problematiche e questo mi agevola". Il primo giorno daè iniziato con la tradizionale deposizione della corona al monumento in memoria dei Caduti della polizia di Stato nel cortile della questura, alla presenza del vicario, dei dirigenti e funzionari e dei commissariati di polizia.