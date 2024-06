Germaniaaggredito deputato della Cdu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 19.15 Non si fermano gli attacchi contro politici e attivisti in Germania, in vista delle elezioni europee. IlCdu, Roderich Kiesewetter, è stato preso a calci e pugni durante un evento elettorale ad Aalen, a est di Stoccarda. Il sospetto aggressore è un candidato al consiglio comunale vicino al movimento di estrema destra Querdenker.La settimana scorsa è stata presa a pugni la deputata Verde,Kollenrott a Gottinga e un politico di estrema destra è stato aggredito in un market.