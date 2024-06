Festa in biblioteca con i premi per chi legge di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ladei lettori haato, venerdì, gli utenti della"Anne Frank" che si sono distinti per l’assidua frequentazione I lettori più accaniti hanno ricevuto un riconoscimento e in dono un libro, appositamente selezionato per loro, sulla base delle predilezioni letterarie. Iati sono stati: Michelina Zucconelli con 156 libri, Alberto Bergonzini con 109 e Dina Zanforlini con 104; per la categoria 15-17 anni Lina Bahouali con 24 libri; per la categoria 11-13 anni Diego Orsi con 58 libri, Sofia Munari con 50 e Aurora Verzella con 32; per la categoria 6-10 anni Elin Orlandini con 135 libri, Samuele Freguggia con 126 e Denny Turra con 117; per la categoria 0-5 anni Iris Shen Guarracino con 622 libri, Eloise Shen Guarracino con 68 e a parimerito con 50 Margherita Zanella, Diego Tuffanelli e Fey Orlandini.