Scherma niente Olimpiadi per Cuomo | Sono ancora il campione italiano in carica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) “ine forse questa è l’unica Nazione al Mondo che non porta ilnazionale alle. Da Sochi in poi misentito in grado di vincere contro chiunque. Tutto il resto riguarda altre dinamiche. Adesso il rapporto con laè un po’ frastornato”. Lo ha detto Valerio, spadistae attualeassoluto nazionale in, al TGR della Campania dopo aver appreso di non rientrare tra i convocati del ct Dario Chiadò per ledi Parigi 2024 nella spada. Ai Giochi sarà presente invece il padre di, nello staff della federazione egiziana: “Non c’è una spiegazione plausibile, per due anni Valerio è stato numero uno del ranking nazionaleed è stato anche numero sei del Mondo: se con questi risultati non si entra in squadra, forse c’è un problema nel sistema o in chi è responsabile della gestione”.