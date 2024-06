Roland Garros 2024 | 3 anni fa fece sognare per due set ora Musetti ritrova Djokovic sullo Chatrier

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Bisogna essere onesti, sulla terra battuta delci sono pochi matchup intriganti come. Così, gli organizzatori dello Slam parigino hanno deciso di regalare a coloro che non hanno intenzione di seguire la finale di Champions League a Wembley tra Real Madrid e Borussia Dortmund un sabato sera di tennis che potrebbe rivelarsi entusiasmante. Sfida programmata per le 20:15 sul Phlippe, lo stesso campo in cui Lorenzotrefaper due set il pubblico francese e soprattutto quello italiano. 7-6(7) 7-6(2), due tie-break vinti contro il numero uno al mondo negli ottavi di finale di quello che era il suo primo torneo dello Slam in main draw. Come finì quel match lo ricordiamo un po’ tutti,accese la spina, infilò un parziale di 16 games 1 al povero carrarino che0-4 del quinto set decise di alzare bandiera bianca e ritirarsi.