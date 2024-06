Padel | Calneggia-Meccico un amore da top player

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Palermo, 1 giugno 2024 – Colleghi sui campi di, compagni nella vita. Cristian, ex top 20 mondiale e lo scorso anno numero uno in Italia, e Lara- n° 9 del ranking FITP e a Palermo n°1 del tabellone con Chiara Giaquinta - catalizzano l'attenzione alla MediolanumCup di Palermo in corso al Country Time Club di Mondello non solo per le loro prestazioni sul campo.e racchette al tempo del torneo siciliano: lui, numero 3 del seeding insieme a German Tamame, ha appena conquistato la semifinale, lei è la favorita del torneo e vive il momento con l'inconfondibile sorriso di chi pensa positivo, anche nel legame speciale che li lega ormai da due anni. "Conoscevo già Cristian perché lo incrociavo spesso nei tornei, ma tra noi è iniziato tutto a Cosenza, in occasione di un torneo organizzato lì - racconta Lara, originaria proprio della provincia calabrese - Aiutavo l'organizzazione e mi è stato chiesto di andarlo a prendere all'aeroporto.