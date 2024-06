Fonte : temporeale.info di 1 giu 2024

FORMIA – Ha fatto tappa a Formia, presso il centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli”, il progetto “Road to Paris”, altro non è che la spedizione azzurra che, dopo la sua presentazione l’altro giorno presso la palestra del Cpo “Giulio Onesti” all’Acquacetosa di Roma, ha svolto a Formia una giornata dedicata a definire tutti gli L'articolo Olimpiadi Parigi 2024, presentazione al Coni di Formia del progetto “Road to Paris” Temporeale Quotidiano.

Olimpiadi Parigi 2024 presentazione al Coni di Formia del progetto Road to Paris