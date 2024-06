Non solo Sinner Elisabetta Cocciaretto la tennista 23enne che studia nelle pause dei match | Mi fa tornare alla normalità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Non. Sono diversi i campioni italiani del tennis. Tra questi, l’atletamarchigiana che ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale del Roland Garros, conquistando il suo miglior risultato in uno Slam, dopo aver sconfitto la russa Liudmila Samsonova con un punteggio di 7-6, 6-2. Giovane atleta che non spiccasul campo da tennis, ma anche nella dedizione allo studio. In modo parallelocarriera sportiva, infatti, porta avanti gli studi in Giurisprudenza presso l’Università di Camerino, in provincia di Macerata,Marche. A raccontarlo è lei stessa in un’intervista a la Repubblica, dove rivela che durante ledeicerca di non perdere tempo ere. Studio che, tra l’altro, vive con una certa serenità, quasi una via di fuga rilassante che le permette di distogliere la mente dtensione delle gare.