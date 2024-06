Mister Calabro la Carrarese come Cenerentola | Noi intrufolati ad una cena di gala senza essere stati invitati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 4 minutiC’è grande serenità nelle parole dinell’approcciarsi alla semifinale di ritorno che i suoi ragazzi disputeranno domani sera in un “Ciro Vigorito” che si preannuncia ricolmo di entusiasmo. Tuttavia questo non sembra affatto preoccupare il tecnico dei toscani, consapevole che le pressioni saranno tutte sulle spalle della truppa di Auteri e che la sua squadra è la mina vagante di questi playoff. VALORE – “Mi aspetto da entrambe le squadre lo stesso atteggiamento. Anche a Carrara il Benevento ha fatto vedere le sue qualità e la nostra prestazione prende ancora più valore perché fatta al cospetto di una squadra forte. Se non vogliamo guardare quelli che hanno giocato dall’inizio, basta vedere quelli che erano in panchina.