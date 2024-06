Milan Ruud Gullit elogia Zirkzee | ha un grande fiuto del goal e…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 1 giugno 2024), l’ex centrocampista rossoneroha rilasciato un’intervista e hato Joshua: ha unJoshuaè sicuramente una delle più grandi rivelazioni della nostra Serie A e sulle sue tracce, da ormai diverso tempo, c’è ildi Gerry Cardinale, in cerca di un degno sostituto di Olivier Giroud. La clamorosa stagione dell’olandese è stata sotto gli occhi di tutti, tanto che sono arrivati anche gli elogi di un ex rossonero del calibro di. Il connazionale del numero nove rossoblù ha, infatti, speso parole al miele pere ha dato un consiglio alla dirigenza del club di via Aldo Rossi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport a Londra: Mi piace molto, l’ho visto quando giocava in Under-17 perché ha giocato con mio figlio e l’ho sempre seguito.