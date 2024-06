LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Bagnaia comanda la Sprint Race! 2° Marc Marquez cade Martin!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 giriprova a rispondere, girando allo stesso modo di. Pedro Acosta è terzo, con Morbidelli che insegue a 1.709 dall’iberico della GasGas. -3 giri Attenzione a! In questo giroha guadagnato mezzo secondo, ci sta provando l’asso nativo di Cervera. Pedro Acosta è terzo e Franco Morbidelli è quarto. Di Giannantonio è settimo. -4 giro CADUTA DI!!!! Alla San Donato, chiusura sul davanti e zero punti per il leader del campionato. -4 giritiene un margine di vantaggio sudi 1.382 sul pilota della Ducati Gresini, mentreperde terreno. -5 giridetta in 1:45.8 con 1.192 sunon sembra farcela a tenere il passo di