La Volta Buona Rai conferma Balivo nonostante ascolti bassi e tanto astio

(Di sabato 1 giugno 2024) Caterinaha chiuso Laesattamente come l'aveva aperta a settembre 2023, ovvero con frecciate alla sua squadra di lavoro. Fin dalla sua inaugurazione del nuovo programma, la conduttrice aveva evidenziato la mancanza di complicità con gli autori del programma, e nei minuti finali dell'ultima puntata, ha lanciato un'ulteriore frecciatina al team di lavoro. Venerdì 31 maggio 2024, Fabrizio D'Alessio, inviato a Fregene per un breve collegamento, è stato corretto sulla sua posizione in favore delle telecamere da dietro le quinte. Lanon ha perso l'occasione per commentare ironicamente: "Niente, 180 puntate non sono servite a niente, né per te né per tante altre persone, neanche per me".la stoccata, i ringraziamenti finali dellasi sono concentrati su Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Daytime, per aver permesso al team di lavorare in autonomia, anche commettendo errori.