La Rosa della Vendetta anticipazioni prima puntata del 7 giugno su Canale 5

(Di sabato 1 giugno 2024) Il conto alla rovescia sta per finire, e tra pochi giorni potremmo assistere al debuttonuova soap turca. Venerdì 7in prime time partirà infatti La, la serie TV di5 con Murat Ünalm??, Demir in Terra Amara. Cosa accadrà nel primo episodiotelenovela turca? Scopriamolo insieme.Ladi venerdì 7Gülcemal cercacontro la donna che lo ha messo al mondo e poi ha abbandonato lui, suo padre e sua sorella per fuggire con un altro uomo. Sua madre Zafer era la donna più bella di Bursa, ma non si curava dei propri figli. Dopo aver conosciuto Mustafa fuggì con lui, senza mai voltarsi indietro. Il padre di Gülcemal si tolse la vita, e lui e sua sorella Gülendam rimasero soli.