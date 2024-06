La lezione dell’alluvione Alveo e ponti sul Savio un sistema da ripensare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ciò che c’era, può non bastare. L’alluvione dello scorso anno ha causato una devastazione inimmaginabile da qualsiasi stima elaborata prima del 16 maggio del 2023. Ma ora, dopo la tragica evidenza dei fatti, mettere in atto risposte strutturali è diventato imprescindibile. Sono quelle che non possono semplicemente rientrare nell’dei progetti di ricostruzione attualmente in atto o in fase di progettazione in tutto il territorio colpito, ma che necessitano di un respiro e soprattutto di investimenti decisamente maggiori. Il contesto di riferimento è quello dei piani speciali ai quali anche l’amministrazione cesenate sta lavorando e che sono stati anticipati dal sindaco Enzo Lattuca nel corso di una conferenza stampa svoltasi giovedì. Una conferenza destinata a non passare inosservata, perché nell’occasione il primo cittadino ha citato anche l’opportunità di intervenire sui